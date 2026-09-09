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Kışlık sos yapacaklar dikkat! En sık yapılan hata ortaya çıktı: Bu domateslerden yapmayın

09.09.2026 - 10:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Eskişehir’de vatandaşların kışlık hazırlıkları hız kazanırken, domates sosu yapmak isteyenler de pazar tezgahlarına akın etti. Pazarcı Abdullah Eroğlu, yoğun talep gören domates çeşitleriyle ilgili önemli uyarılarda bulunarak, her domatesin kışlık sos yapmaya uygun olmadığını vurguladı.

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1Kışlık sos yapacaklar dikkat! En sık yapılan hata ortaya çıktı: Bu domateslerden yapmayın

Eskişehir’de kışlık hazırlıkların başlamasıyla birlikte pazarlarda domates yoğunluğu yaşanıyor.Tezgahlarda yer alan çeşit çeşit domates yoğun talep görürken, pazarcı Abdullah Eroğlu, sos alışverişi yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Eroğlu, her domatesin kışlık sos yapmaya uygun olmadığını vurguladı.

2Kışlık sos yapacaklar dikkat! En sık yapılan hata ortaya çıktı: Bu domateslerden yapmayın

Pazarcı Abdullah Eroğlu, "Sihirbaz cinsi pembe domatesin verimi az oluyor ama lezzeti çok iyi. Ata tohumu dediğimiz ergen cinsi var, şekli biraz bozuk oluyor ama en lezzetli domates o. Onu bilenler zaten gördüğü zaman direkt gelip alıyor, hiç sormuyorlar bile.

3Kışlık sos yapacaklar dikkat! En sık yapılan hata ortaya çıktı: Bu domateslerden yapmayın

Kırmızı ve erik domates sos için tercih ediliyor. Şu anda tam sos zamanı, aşırı bir yoğun talep var. Pazara gelen insanlar bütçesinin yarısından fazlasını sos alışverişine ayırıyor.

4Kışlık sos yapacaklar dikkat! En sık yapılan hata ortaya çıktı: Bu domateslerden yapmayın

Pembe ve ata tohumu domatesler kahvaltılıktır. Bunlardan sos yapılmasını pek tavsiye etmiyoruz, ince kabuklu ve sulu oldukları için ekşimsi olur. Vatandaşlar genelde oturak ve erik domatesden sos yapıyorlar. Kilo fiyatları domatesin kalitesine göre 35 ila 50 TL arasında değişiklik gösteriyor" şeklinde konuştu.