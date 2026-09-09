Kışlık sos yapacaklar dikkat! En sık yapılan hata ortaya çıktı: Bu domateslerden yapmayın

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Pazarcı Abdullah Eroğlu, "Sihirbaz cinsi pembe domatesin verimi az oluyor ama lezzeti çok iyi. Ata tohumu dediğimiz ergen cinsi var, şekli biraz bozuk oluyor ama en lezzetli domates o. Onu bilenler zaten gördüğü zaman direkt gelip alıyor, hiç sormuyorlar bile.