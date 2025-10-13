Kışa hızlı başlangıç: Türkiye'de kar yağışı erken başladı! İşte kar yağışının başladığı iller ve ilçeler

14

İlçe sakinlerinden Cesim Karamercan, beyaza bürünen Süphan Dağı’nın güzel bir manzara sunduğunu belirterek, "Gece saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Bizim için yağış olsun. Çünkü biz yağışa hasretiz. Süphan Dağı’na yağan kar muhteşem bir manzara ortaya çıkardı. Kar ve yağmur yağışı tarım için de büyük önem taşıyor. Bu yıl yağan kar, özellikle çiftçilerimiz için umut verici oldu" ifadelerini kullandı.