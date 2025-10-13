Kışa hızlı başlangıç: Türkiye'de kar yağışı erken başladı! İşte kar yağışının başladığı iller ve ilçeler
Kaynak : İHA- DHA
Türkiye genelinde kurak geçen ilkbahar ve yaz aylarından sonra sonbahar bereketiyle beraber geldi. Kışın erken geldiği yurdun dört bir yanında kartpostallık kar manzaraları oluştu. Yağmur yağmadığı için birçok ilde henüz çiftçiler ekim yapmamışken kar yağışının gelmesi herkesi şaşırttı. İşte Türkiye genelinde kar yağının başladığı iller ve ilçeler...
ERZURUM KENT MERKEZİ BEYAZ GELİNLĞİ GİYDİ
Erzurum etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı merkezde 10 santimetreye yaklaştı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Erzurum'da gece kar yağdı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yağmurla birlikte yağan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Henüz kış lastiklerini taktırmayan sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.
Kar yağışı Erzurum'un ilçelerinde de etkili oldu. Çat, Horasan, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya Tortum, Uzundere, Köprüköy, Aşkale, Hınıs, Karayazı, Pasinler, Tekman ve Karaçoban ilçeleri de karla beyaza büründü.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yağışlı havanın bugün, akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.
ERZİNCAN'DA KAR KAĞDI
Hava sıcaklığının 10 derece düştüğü Erzincan’ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidinde yazlık lastiklerle kara yakalanan bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı.Erzincan’da Keşiş Dağı ve Munzur Dağlarının üst kesimleri karla kaplandı. Yüksek kesimlerde bulunan köy ve mezralarda da kış şartları kendini iyice hissettirdi.Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ Geçidinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı etkiledi.
Kısa sürede şiddetini artıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan tahminlerde; Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
SARIKAMIŞ'TA KAR YAĞIŞI BAŞLADIKars'ın Sarıkamış ilçesine düşen mevsimin ilk karı, kayak merkezi ve sarıçam ormanlarını beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düştüğü bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla birlikte soğuk hava da etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının hissedilir şekilde düştüğü ilçede Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi tamamen beyaza büründü. Çam ağaçlarıyla çevrili sarıçam ormanları kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Okula giden çocuklar kar topu oynarken karın keyfini yaşadı. Mir Bedirhan ve Nazenin Aslantatar okula giderken karı görünce büyük sürpriz yaşadıklarını söyleyerek en yakın zamanda kayağa gideceklerini belirtti.
SAFRANBOLU'DAN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Karabük’ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. İlçeye 14 kilometre mesafedeki bin 700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde ise lapa lapa kar yağdı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 5 santime ulaştı. Bazı sürücüler araçlarıyla gelip anın tadını çıkardı.
YELLİBEL YAYLASINA KAR YAĞDI
Afyonkarahisar'da mevsimin ilk karı yaklaşık 2 bin 300 rakımlı Yellibel Yaylası'na yağdı. Emirdağ ilçesinin yılkı atlarıyla meşhur Yellibel Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışını gören bazı doğa severler ise soluğu yaylada aldı. Bol bol fotoğraf çektiren dua severler 2 bin 300 rakımlı yaylada kar yağışını sosyal medya hesaplarından paylaşarak vatandaşlara duyurdu. Yağışın ardından yaylanın büyük bir kısmının karla kaplandığı gözlendi.
BAYBURT YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI
Bayburt’un yüksek kesimlerine ekim ayının 13’ünde kar yağdı. Yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının 10 derece düştüğü Bayburt’ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya yaylasında güne kar yağışı ve tipiyle uyanan vatandaşlardan Bahri Saral o anları telefonuyla kaydederek tanıdıklarına izletti.Kar ve tipi yüksek kesimlerde zemini beyaz örtüyle kaplarken yazlık lastiklerle yolda seyir halindeki sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
BAŞKALE'DE KAR YAĞDI
Van'ın Başkale ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan 2 bin 460 rakımlı Başkale ilçesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrederken yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. İlçede aralıklarla yağmur yağarken yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İlçedeki 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki dağlar da beyaza büründü.Yüksek kesimlerde ekim ayında etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırttı.
ALACABEL'E KAR YAĞDI
Antalya-Konya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkii beyaza büründü. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiine yılın ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte dağlar beyaza büründü. Yaklaşık 2 kilometrelik kesimde etkili olan yağış, yer yer 2-3 santimetre kalınlığa ulaştı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü bölgede kar kısa süreli etkili oldu. Uzun süredir beklenen yağışların habercisi olarak değerlendirilen kar, bu yıl ilk kez ekim ayında Alacabel’i beyaza bürüdü.
SÜPHAN DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Süphan Dağı beyaza büründü. Adilcevaz ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken, beraberinde görsel güzellikler de getirdi. Süphan Dağı’nın karla kaplanması, bölgedeki turizm potansiyelini olumlu etkiliyor. Kar ve sisle birleşen dağ silueti, özellikle fotoğraf meraklıları ve doğaseverler için eşsiz bir manzara oluşturuyor. Bölge halkı, kar yağışının hem doğanın güzelliğini artırdığını hem de bölge ekonomisine dolaylı yoldan katkı sağlayabileceğini belirtti.
İlçe sakinlerinden Cesim Karamercan, beyaza bürünen Süphan Dağı’nın güzel bir manzara sunduğunu belirterek, "Gece saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Bizim için yağış olsun. Çünkü biz yağışa hasretiz. Süphan Dağı’na yağan kar muhteşem bir manzara ortaya çıkardı. Kar ve yağmur yağışı tarım için de büyük önem taşıyor. Bu yıl yağan kar, özellikle çiftçilerimiz için umut verici oldu" ifadelerini kullandı.
BİNGÖL KARLIOVA>br>>br>Bingöl’de son günlerde etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Mevsimin ilk karı, başta Karlıova'nın köylerini olmak üzere yaylaları beyaza bürüdü.Bingöl genelinde gece boyunca yağmur etkili olurken hava sıcaklıkların gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altına düştü. Sıcaklık düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde ise kar yağışı kendini gösterdi. Başta Karlıova ilçesinin köyleri olmak üzere kent genelindeki birçok köy ve yayla beyaza büründü. Bu durum bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.