Kış gelince talep patladı! Yok satıyor, herkes o ürünü almak için sıraya giriyor

3

Sarıtaş, vatandaşlara aldıkları ürünleri bilinçli tüketmeleri uyarısında bulunarak, şunları kaydetti: "İçerisinde şeker oranları yüksek olan ürünler var. Biz bunları müşterilerimize direkt 'Bol miktarda tüketin' şeklinde önermiyoruz. Bunların içinde öksürüğe iyi geleni ve enerji verici birtakım karışımları olanlar var. Bunları çok fazla olmamak kaydıyla, kendi sağlıklarını da bilerek tüketmelerini öneriyoruz.