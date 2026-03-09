‘Kirpi Ahmet’ cinayetinin gizemi 18 yıl sonra çözüldü! Boğup çuvalla baraja atmışlar

4

Bu kapsamda şüphelilerin yine ‘suç örgütü’ dosyası kapsamında 2009 yılında cezaevinde kaldığı dönemde aralarında gönderdikleri şifreli not pusulaları da deşifre edildi. Cinayete dahil olanların, ölümü gizlemek için ‘Ahmet İstanbul’da yaşıyor. Ondan uyuşturucu aldım, otelde yaşıyor’ şeklinde sahte başvurular ve beyanlarda bulunduğu belirlendi. Emircan İ., Tarık Y. (50), Köksal A. (48) ve Baycan İ.’nin cinayeti bu şekilde uzun yıllar saklamaya çalıştığı ortaya çıktı.