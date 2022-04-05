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• 05 Nisan 2022 - 16:32 • Son Güncelleme:

Kırmızı halıda Cansu Dere rüzgarı!

İspanya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cansu Dere, ülkenin en önemli ödül törenlerinden biri olan sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata’da, Dizi Dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü sahibine verdi. Dere, güzelliğiyle herkesi büyüledi.

• 05 Nisan 2022 - 16:32 • Son Güncelleme:
1Kırmızı halıda Cansu Dere rüzgarı
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Bu yıl 73’üncüsü gerçekleştirilen Fotogramas De Plata’da ödül gecesinde Cansu Dere sahneye çıkarak dizi dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri’ye verdi.

2Kırmızı halıda Cansu Dere rüzgarı

Dere, sahnede anonsunu İspanyolca yapınca salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.

3DÜNYA STARLARI ÖDÜL ALDI

DÜNYA STARLARI ÖDÜL ALDI

İspanya’da 1951’den beri Sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata’nın bu yılki ödül töreni, 4 Nisan’da Madrid'deki Eslava Tiyatrosu'nda gerçekleşti. En iyilerin halk oylamasıyla seçildiği törende; Javier Badem, Penelope Cruz, Alba Flores, Pedro Almodovar gibi dünya starları ödül aldı.

4Kırmızı halıda Cansu Dere rüzgarı

Cansu Dere ödül töreninde önde gelen isimlerle bir araya gelerek, gece boyunca sohbet etti.

5KIRMIZI HALI DA CANSU DERE RÜZGARI

KIRMIZI HALI DA CANSU DERE RÜZGARI!

Tören öncesi düzenlenen kırmızı halı etkinliğinde İspanyol basınından büyük ilgi gören Dere, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirerek basından gelen soruları yanıtladı.

6Kırmızı halıda Cansu Dere rüzgarı

Tören için Madrid’e davet edilen Cansu Dere, böylesine önemli bir törene katılmaktan ve ödül vermekten büyük mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

7HAYRANLARINI KIRMADI

HAYRANLARINI KIRMADI

Cansu Dere'nin hayranlarını kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.

8Kırmızı halıda Cansu Dere rüzgarı
9Kırmızı halıda Cansu Dere rüzgarı

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Kırmızı halıda Cansu Dere rüzgarı!

Kırmızı halıda Cansu Dere rüzgarı!

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