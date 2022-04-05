• 05 Nisan 2022 - 16:32 • Son Güncelleme:
Kırmızı halıda Cansu Dere rüzgarı!
İspanya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cansu Dere, ülkenin en önemli ödül törenlerinden biri olan sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata’da, Dizi Dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü sahibine verdi. Dere, güzelliğiyle herkesi büyüledi.
• 05 Nisan 2022 - 16:32 • Son Güncelleme:
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Bu yıl 73’üncüsü gerçekleştirilen Fotogramas De Plata’da ödül gecesinde Cansu Dere sahneye çıkarak dizi dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri’ye verdi.
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DÜNYA STARLARI ÖDÜL ALDI
İspanya’da 1951’den beri Sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata’nın bu yılki ödül töreni, 4 Nisan’da Madrid'deki Eslava Tiyatrosu'nda gerçekleşti. En iyilerin halk oylamasıyla seçildiği törende; Javier Badem, Penelope Cruz, Alba Flores, Pedro Almodovar gibi dünya starları ödül aldı.
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KIRMIZI HALI DA CANSU DERE RÜZGARI!
Tören öncesi düzenlenen kırmızı halı etkinliğinde İspanyol basınından büyük ilgi gören Dere, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirerek basından gelen soruları yanıtladı.