Ancak en önemli husus şu: Geçtiğimiz yıllarda edindiğimiz deneyim ve gelen şikayetlerin incelenmesi sonucunda etlerin aşırı yağlı olduğu, bir kısım Et ve Süt Kurumu tarafından tedarik edilen etlerin kasaplara toptan fiyatlarla satıldığı, yani tüketicinin tenceresine makul fiyattan et girmesi amacıyla yapılan uygulamanın istismar edildiği görülmüştür.



Daha önce bir yerel marketin aldığı etlerin bir bölümünü toptan piyasasında yüksek fiyatla sattığı, tüketicilere sunulan etin yağ oranı yüksek ve düşük kalitede olduğu yönünde şikayetler geldi.



TÜKONFED’e göre bu oldukça yerinde ve yararlı bir uygulamadır. Ramazan ayı boyunca hiç değilse enflasyondan bunalmış dar gelirli tüketicilerin tenceresine kırmızı et girmesi imkanı sağlanması amacıyla kamu otoritesi böyle bir uygulamaya gitmiş ve makul fiyattan kırmızı et satın alınmasını sağlamıştır.