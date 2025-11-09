Kimliğiyle giden 8 bin TL destek alıyor! Ek belge istenmiyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Ekonomik zorluk çeken ailelere yönelik destekler devam ediyor. E-Devlet üzerinden Sosyal Yardım Hizmeti için başvurup hak kazananlara nakit yardım yapılıyor. İşte bu süreçte uyulması gereken şartlar

Dar gelirli ailelere yönelik destekler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor.

PTT şubesinden de yapılabilen başvurular sırasında çoğunlukla hiçbir ek belge talep edilmiyor. Programın ana hedefi ekonomik zorluk yaşayan bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak. Özellikle kira, gıda, fatura ve eğitim giderlerinde zorlanan vatandaşlara geçici rahatlama sağlanması amaçlanıyor.

Yararlanabileceğiniz destekleri aşağıdaki adresten kontrol edebilirsiniz:

https://www.aile.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz

 

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

8 bin TL’lik yardımdan İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarından sosyal güvenceli bir işe başlayanlar faydalanabilmekte. 

BAŞVURU VE ONAY SÜRECİ

Devletin dar gelirli ailelere yönelik destek ve yardımlarından faydalanabilmeniz için e-devlet üzerinden sosyal yardım başvuru hizmeti yazıp, açılan sayfada "yeni başvuru" kısmına tıklayıp gerekli adımları tamamlayıp başvurunuzu göndermeniz yeterli. Başvurunuzun onaylanmasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

İşe Başlama Yardımı için de, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemede, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisi görülen sosyal yardım yararlanıcıları 60 gün içerisinde  faydalanabilmektedir. 

E-Devlet hesabınız üzerinden "sosyal yardım başvuru hizmeti" yazıp, açılan sayfaya girmelisiniz.

Ardından "Yeni Başvuru" kısmına tıklayıp, gerekli aşamaları geçip, başvurunuzu göndermeniz yeterli.

Değerlendirme sonrasında sizinle iletişime geçilecektir.

 