Kimliğiyle giden 8 bin TL destek alıyor! Ek belge istenmiyor

3

BAŞVURU VE ONAY SÜRECİ



Devletin dar gelirli ailelere yönelik destek ve yardımlarından faydalanabilmeniz için e-devlet üzerinden sosyal yardım başvuru hizmeti yazıp, açılan sayfada "yeni başvuru" kısmına tıklayıp gerekli adımları tamamlayıp başvurunuzu göndermeniz yeterli. Başvurunuzun onaylanmasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

İşe Başlama Yardımı için de, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemede, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisi görülen sosyal yardım yararlanıcıları 60 gün içerisinde faydalanabilmektedir.