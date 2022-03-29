Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinKim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! Seyircilerin yüzde 60'ı yanlış cevap verdi...
HaberlerMagazin Haberleri Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! Seyircilerin yüzde 60'ı yanlış cevap verdi...
• 29 Mart 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! Seyircilerin yüzde 60'ı yanlış cevap verdi...

Kim Milyoner Olmak İster programında bir yarışmacı tüm izleyenleri şaşkına çevirdi.Yarışma programına katılan Tıp öğrencisi Name Çığra Coşkun, iki joker hakkını da kullandığı soruyu yanlış cevaplayınca, sunucu Kenan İmirzalıoğlu dahil tüm izleyenler şaşkına döndü. İşte geceye damga vuran o anlar...

• 29 Mart 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
1Kim Milyoner Olmak İsterde şoke eden an Seyircilerin yüzde 60ı yanlış cevap verdi...
ABONE OL

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla herkesin severek izlediği Kim Milyoner Olmaz İster programında geçtiğimiz akşam bir yarışmacının "Türkiye'nin başkenti" konulu soruyu cevaplayamaması tüm izleyenleri şaşkına çevirdi.Tıp öğrencisi Name Çığra Coşkun, yarışmada dördüncü soruda adeta takıldı kaldı ve iki jokerini de burada kullandı. Bu durum karşısında Kenan İmirzalıoğlu dahil tüm izleyenler şoke oldu...

2Kim Milyoner Olmak İsterde şoke eden an Seyircilerin yüzde 60ı yanlış cevap verdi...

Pazartesi akşamı ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

3Kim Milyoner Olmak İsterde şoke eden an Seyircilerin yüzde 60ı yanlış cevap verdi...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Name Çığra Coşkun'un iki joker hakkını kullandığı soru Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.

4Kim Milyoner Olmak İsterde şoke eden an Seyircilerin yüzde 60ı yanlış cevap verdi...

Dördüncü soruda Coşkun'un karşısına, "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusu çıktı.

5Kim Milyoner Olmak İsterde şoke eden an Seyircilerin yüzde 60ı yanlış cevap verdi...

Yarışmacı ilk olarak seyirci joker hakkını kullandı.

6Kim Milyoner Olmak İsterde şoke eden an Seyircilerin yüzde 60ı yanlış cevap verdi...

Seyirciden gelen yanıtla yetinmeyen yarışmacı, yarı yarıya joker hakkını da kullandı.

7Kim Milyoner Olmak İsterde şoke eden an Seyircilerin yüzde 60ı yanlış cevap verdi...

Tıp öğrencisi olduğunu söyleyen Name Çığra Coşkun, heyecandan dolayı iki joker hakkını harcadığını dile getirdi.

8Kim Milyoner Olmak İsterde şoke eden an Seyircilerin yüzde 60ı yanlış cevap verdi...

Coşkun, yarı yarıya joker hakkını kullandıktan sonra Ankara cevabını verdi.

9Kim Milyoner Olmak İsterde şoke eden an Seyircilerin yüzde 60ı yanlış cevap verdi...

Yarışmacının cevabının ardından Kenan İmirzalıoğlu, "Seyircinin de yalnızca yüzde 40'ı Ankara cevabını verdi. Buna çok şaşırdım" diye konuştu.

10
https://www.youtube.com/watch?v=AqO77CHUPW8&ab_channel=KimMilyonerOlmakÄ°ster?

İŞTE O ANLAR...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı! Tarzıyla dikkat çekti...

Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı! Tarzıyla dikkat çekti...

Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı'ya olay gönderme!

Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı'ya olay gönderme!

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! Seyircilerin yüzde 60'ı yanlış cevap verdi...

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! Seyircilerin yüzde 60'ı yanlış cevap verdi...

Halsey, Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı! İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...

Halsey, Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı! İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...