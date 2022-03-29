Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! Seyircilerin yüzde 60'ı yanlış cevap verdi...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla herkesin severek izlediği Kim Milyoner Olmaz İster programında geçtiğimiz akşam bir yarışmacının "Türkiye'nin başkenti" konulu soruyu cevaplayamaması tüm izleyenleri şaşkına çevirdi.Tıp öğrencisi Name Çığra Coşkun, yarışmada dördüncü soruda adeta takıldı kaldı ve iki jokerini de burada kullandı. Bu durum karşısında Kenan İmirzalıoğlu dahil tüm izleyenler şoke oldu...