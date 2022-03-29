• 29 Mart 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! Seyircilerin yüzde 60'ı yanlış cevap verdi...
Kim Milyoner Olmak İster programında bir yarışmacı tüm izleyenleri şaşkına çevirdi.Yarışma programına katılan Tıp öğrencisi Name Çığra Coşkun, iki joker hakkını da kullandığı soruyu yanlış cevaplayınca, sunucu Kenan İmirzalıoğlu dahil tüm izleyenler şaşkına döndü. İşte geceye damga vuran o anlar...
• 29 Mart 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
1
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla herkesin severek izlediği Kim Milyoner Olmaz İster programında geçtiğimiz akşam bir yarışmacının "Türkiye'nin başkenti" konulu soruyu cevaplayamaması tüm izleyenleri şaşkına çevirdi.Tıp öğrencisi Name Çığra Coşkun, yarışmada dördüncü soruda adeta takıldı kaldı ve iki jokerini de burada kullandı. Bu durum karşısında Kenan İmirzalıoğlu dahil tüm izleyenler şoke oldu...
2
Pazartesi akşamı ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.
3
4
9