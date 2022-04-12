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MagazinKim Kardashian'a şok! Sızdırılan kasedi oğlu buldu...
HaberlerMagazin Haberleri Kim Kardashian'a şok! Sızdırılan kasedi oğlu buldu...
• 12 Nisan 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:

Kim Kardashian'a şok! Sızdırılan kasedi oğlu buldu...

Kim Kardashian'ın altı yaşındaki oğlu Saint, tabletinde oyun oynarken annesinin 2007 yılında o zamanki sevgilisi Ray J ile çektikleri seks kasedini buldu. Reality şov yıldızı, oğlunun gördüğü fotoğrafın 2007 yılında sızdırılan seks kasedinden yayınlanmayan bir fotoğraf olma ihtimali olduğunu söyledi.

• 12 Nisan 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:
1Kim Kardashiana şok Sızdırılan kasedi oğlu buldu...
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Kim Kardashian'ın 2007 yılında o zamanki sevgilisi Ray J ile çektiği kasedi yine gündemde. Yeni kaset olduğu iddiaları gündemdeyken ünlü yıldızın başına çok kötü bir olay geldi.

2Kim Kardashiana şok Sızdırılan kasedi oğlu buldu...

Kim Kardahian, altı yaşındaki oğlu Saint'in 2007 yılında sızdırılan seks kasedini bulduğunu açıkladı. Tabletiyle oyun oynarken uygunsuz reklamların çıkması üzerine altı yaşındaki Saint annesinin geçmişiyle yüzleşmek zorunda kaldı.

3Kim Kardashiana şok Sızdırılan kasedi oğlu buldu...

Kardashian oğlunun gördüğü fotoğrafın 2007 yılında sızdırılan kasedin yayınlanmayan bir fotoğraf olma ihtimali olduğunu söyledi.

4Kim Kardashiana şok Sızdırılan kasedi oğlu buldu...

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