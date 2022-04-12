• 12 Nisan 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:
Kim Kardashian'a şok! Sızdırılan kasedi oğlu buldu...
Kim Kardashian'ın altı yaşındaki oğlu Saint, tabletinde oyun oynarken annesinin 2007 yılında o zamanki sevgilisi Ray J ile çektikleri seks kasedini buldu. Reality şov yıldızı, oğlunun gördüğü fotoğrafın 2007 yılında sızdırılan seks kasedinden yayınlanmayan bir fotoğraf olma ihtimali olduğunu söyledi.
• 12 Nisan 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:
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Kim Kardashian'ın 2007 yılında o zamanki sevgilisi Ray J ile çektiği kasedi yine gündemde. Yeni kaset olduğu iddiaları gündemdeyken ünlü yıldızın başına çok kötü bir olay geldi.
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Kim Kardahian, altı yaşındaki oğlu Saint'in 2007 yılında sızdırılan seks kasedini bulduğunu açıkladı. Tabletiyle oyun oynarken uygunsuz reklamların çıkması üzerine altı yaşındaki Saint annesinin geçmişiyle yüzleşmek zorunda kaldı.
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