Kilosu 2 TL'ye düştü, üreticiler tonlarca ürünü bedava dağıttı!

4

Biz de çiftçilerimize mandalinaya bakmasını ve önümüzdeki süreçte fiyat edebileceğini anlattık. Çabalar gösterdiğimizde şu anda hem rekolte hem de kalite anlamında güzel mandalina oluşturduk ama hasat edilmesi gereken mandalina, çok fazla talep görmüyor" dedi.