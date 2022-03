Kilosu 1500 lira, toprağın altından çıkıyor! Özel köpekler bulabiliyor

Arazideki becerilerinden bir iki testten geçtikten sonra trüf mantarı avcılığına başlanılıyor. Bugün de bizi üzmediler. Keyifleri yerindeydi köpeklerin ve iyi çalıştılar. Kendileri her zaman iyi performans sağlamıyorlar. Onlar da bir can, kendi isteklerine göre hareket ediyorlar. Bu trüf mantarı köpeğini sahip edinen arkadaşlar ilk etapta köpeği hemen araziye çıkartarak bir an önce mantar bulsun diye canım köpekler ziyan oluyor. Köpekler sahip değiştirdikçe onların da psikolojisi bozuluyor.