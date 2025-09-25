Kilosu 150 TL olunca üretici çare aradı: Antalya'da seralara kuruldu! Pazara gidene kadar ürünü koruyor

5

Mahmutlar Mahallesinde babası ile birlikte ejder meyvesi hasadına yardımcı olan Mehmet Can Koç (25) "12'inci aya kadar hasat devam ediyor. Buradan topladığımız ürünleri Alanya'da toptancı haline gönderiyoruz. Fiyatlar kilogram fiyatı 100-150 TL civarında. Seralarda gündüz her zaman buradayız. Akşamlar içinde hayvanlar için kullanılan fotokapanımız var. Olumsuz durumda bize hemen bildirim düşüyor. Hemen alarm çalıyor'' dedi.Sera sahibi Saadettin Koç ise "Ejder meyvesinin hasadına başladık. Topladıktan sonra hale gönderiyoruz. Bu yılki don olaylarından dolayı rekoltemiz az. Dönüm olarak beklentim 5 ton civarındaydı ancak don alaylarından sonra 3 ton bekliyoruz'' şeklinde konuştu.