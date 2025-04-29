'Kesinlikle yenilmemeli, kopartılmamalı' Yılın sadece 3 ayında görünüyor
Sadece Kocaeli'nin Kartepe ilçesine özgü ve bilimsel adı "Crocus keltepensis" olan Keltepe çiğdemi, kritik tehdit altındaki endemik bitkiler arasında yer alıyor. Yüksek rakımlarda, sadece şubat, mart ve nisan aylarında açan bu özel türün korunması gerektiğine dikkat çeken Dr. Hüseyin Doğan, "Yenilebilir gıda değeri olsa bile kesinlikle yenilmemeli, kopartılmamalıdır. Bu bitkinin nesli kritik tehdit altında, o yüzden yerinde kalması, hatta popülasyonun artırılması birinci öncelik olmalı" dedi.
KOCAELİ (İHA) -
• 29 Nisan 2025 - 14:23 • Son Güncelleme:
KOCAELİ (İHA) -
• 29 Nisan 2025 - 14:23 • Son Güncelleme: