Kendisini yaralayan sevgilisini de öldüren eşinden şikayetçi olmadı! Mahkeme başkanının sorusuna verdiği cevap herkesi şaşkına çevirdi

5

Olayın olduğu sokak üzerinde börekçiye girdiğini gördüm. Yanında biri vardı, sonra ucuzluk pazarına giderek, bıçağı aldım. Ve börekçiye geldiğimde bu olay oldu. Eşimin bir gün önce başka bir şahısla aldattığını söylemesinin verdiği psikolojik durum ile plan yapmadan eşimin yanındaki şahsa saldırdım. Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum" dedi. İşitme engelli Mavuş Elmas da işaret diliyle verdiği ifadesinde Elmas ile 7,5 yıllık evli olduklarını ve eşinin kendisini kıskanıp, telefonlarını kontrol ettiğini söyledi. Bu yüzden telefonuna şifre koyduğunu belirten Mavuş Elmas, "Olaydan bir gün önce eşimle tartıştık. Tartışma sırasında ona 'Seni aldatıyorum' dedim. Olayda ölen Hayrullah ile 1 ay önce tanıştım, aramızda mesajlaştık. Eşimle aramıza olan tartışmayı anlattıktan bir gün sonra Hayrullah ile buluşarak börekçiye gittik. Hayrullah sırtı kapıya dönük oturduğumuz sırada gelen Aykut, bıçağı sallamaya başladı. Aykut bıçakla bana da saldırdı ve bilincimi kaybettim. Olayla ilgili Aykut Elmas'tan şikayetçi değilim" diye konuştu.Mahkeme başkanının, "Neden onun yüzüğünü takıyorsun, neden boşanmıyorsun" sorusu üzerine Elmas, "Ona acıyorum. Ölen Hayrullah'ın hiçbir suçu yoktu. Ona üzüldüm, halen de çok üzülüyorum" karşılığını verdi.