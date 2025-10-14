Kendi selasını okuttu! Sokakta dolaşırken görenler şaşkına döndü! 'Canım çok sıkkındı'

2

Hakan Örün ise yaptığı açıklamada, o gün psikolojik olarak çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Aklımdan bin tane düşünce geçti. Ölmeyi de düşündüm. Müezzinleri, hocaları aradım. ‘Öldüm, gömün’ dedim. Abimi aradım, ‘Beni babamın üzerine gömün’ dedim. Ne yapıyorsanız yapın, beni babamın üzerine gömün dedim. O gün canım çok sıkkındı. Moralim çok bozuk, acayip kafam takıktı. Öyle bir karar aldım. Şiirlerimi toparladım, ‘Bunları saklayın, bunlar benim dünya mirasım gibi bir şey’ dedim. Verdirdim selamı, gelsinler beni gömsünler dedim. İsterse diri diri gömsünler, hiç fark etmez. Ölmeden gömsünler. Ama canım çok sıkındı, moralim çok bozuktu." Yaşanan olay kısa sürede ilçede gündem olurken, Hakan Örün’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.