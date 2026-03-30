Kemaliye’nin mirasına resmi mühür! Eğin kapı tokmağı ve kuru kaymağı tescillendi: Yüzyıllık gelenekler artık koruma altında!
Erzincan’ın tarihi ve mimari dokusuyla büyüleyen ilçesi Kemaliye, iki önemli değerini daha markalaştırdı. Türk Patent ve Marka Kurumu, ilçeye özgü "Kemaliye Kapı Tokmağı" ve damaklarda iz bırakan "Kemaliye Kuru Kaymağı"nı coğrafi işaretle tescilledi. Bu hamleyle hem asırlık zanaat geleneği hem de özgün gastronomi kültürü taklit riskine karşı korumaya alınırken; Kemaliye’nin turistik ve ekonomik değerinin katlanması hedefleniyor.
Tescil edilen ürünlerden Kemaliye Kapı Tokmağı, yalnızca bir kapı aksesuarı olmanın ötesinde, geçmişten günümüze uzanan estetik anlayışın ve ince işçiliğin önemli bir örneği olarak dikkat çekiyor. Geleneksel ustalar tarafından el işçiliğiyle üretilen bu tokmaklar, Kemaliye evlerinin mimari kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak biliniyor.
Yöresel lezzetler arasında özel bir yere sahip olan Kemaliye Kuru Kaymağı ise kendine has üretim yöntemiyle öne çıkıyor. Doğal şartlarda hazırlanan ve uzun süre saklanabilen kuru kaymak, bölgenin gastronomi kültürünü yansıtan önemli ürünler arasında yer alıyor.
Yetkililer, coğrafi işaret tescilinin sadece ürünleri korumakla kalmadığını, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve turistik değerine de katkı sağladığını belirtti. Bu tür tescillerin yerel üreticiyi desteklediği, geleneksel üretim yöntemlerinin sürdürülmesine olanak tanıdığı ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunduğu ifade edildi.Kemaliye’de son yıllarda yürütülen çalışmalarla birlikte, ilçeye özgü değerlerin gün yüzüne çıkarılması ve markalaştırılması yönünde önemli adımlar atıldığına dikkat çekilirken, coğrafi işaretli ürün sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü kaydedildi.