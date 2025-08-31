Kayserili çalıştı ve başardı! 6 ayda büyük değişim yaşadılar

5

Makine mühendisi 27 yaşındaki Mert Toksipahi ise 102 kiloya kadar çıktığını söyledi. Bu sürecin ilk olarak düzenli beslenmeyle geçtiğini ve eğitmenlerin uyguladığı egzersiz programlarına uyduklarını vurgulayan Toksipahi, "Yazıldığımız spor salonunda 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde 82 kiloya kadar indim. Bu kilo kaybı biraz daha öz güven kazandırdı. Benim için harika oldu. Öncesinde ailem dahi hiç kimseyle fotoğraf çekilmek istemezdim. Birbirimize olan desteğimiz bu noktada zayıflamamıza yardımcı oldu." diye konuştu.