Kayseri'de sabahın ilk ışıklarıyla hasat başladı! Katar, BAE ve Suudi Arabistan bu patateslerin peşinde

3

Bu yıl patatesteki verimlerin iyi olduğunu aktaran Vural, “Ama biraz kuraklıktan dolayı yine de geçen seneye göre düşük. İç piyasaya göre biraz patates tüketiminde arz ve talebin arasında fark var. Talep az ama üretim yüksek bu yüzdende ihraç ediyoruz. Bu yıl Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelere patatesimizi ihraç ediyoruz. İç piyasada bu kadar rağbet görmüyor. Dış piyasa daha güzel oluyor. Günlük 80'e yakın işçi çalıştırıyoruz. Şu an tarlamızda Otolia, Marabel, Madeleine gibi çeşitlerimiz var.