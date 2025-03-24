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Kayseri'de korkunç saatler... Genç kız annesini defalarca bıçakladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, tartıştığı annesini göğsü ve sırtından defalarca bıçaklayarak öldürdü.

• 24 Mart 2025 - 07:08 • Son Güncelleme:
• 24 Mart 2025 - 07:08 • Son Güncelleme:
1Kayseride korkunç saatler... Genç kız annesini defalarca bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Konak Caddesi'nde meydana gelen olayda M.C. (17) ile annesi T.C. (44) arasında evde yalnız oldukları sırada tartışma çıktı.

2Kayseride korkunç saatler... Genç kız annesini defalarca bıçakladı

Çıkan tartışmanın büyümesiyle M.C., eline aldığı bıçakla annesini defalarca bıçakladı.

3Kayseride korkunç saatler... Genç kız annesini defalarca bıçakladı

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde T.C.'nin göğüs ve sırt bölgelerinden aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

4Kayseride korkunç saatler... Genç kız annesini defalarca bıçakladı

Savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından T.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

5Kayseride korkunç saatler... Genç kız annesini defalarca bıçakladı

Annesini öldüren M.C. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, acı haberi duyan yakınları eve gelerek gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.