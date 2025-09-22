Kayseri'de kazanlar kaynıyor! Konserveler dolup taştı: Kadınların birleşmesi bereket getirdi

4

Kumral, "Salça yapmak için buradayız. Kendi ürettiğimiz, yetiştirdiğimiz domatesleri imece usulü yakınlarımızla topladık. Hep beraber olduk. Domatesleri ikiye böldük, torbaladık. Neden torbaladık? Suyu çıksın diye torbaladık. Suyu çıkmayınca salça parlak olmaz. 2 gün bekledi. 2 gün bekledikten sonra çekme makinamız var, onunla hep beraber çektik. Tandırlarımız hazır odun ateşinde, bakır leğenimiz var; kaynatıyoruz. Bakır leğenin özelliği sağlıklı olması. Biz pekmezimizi, salçamızı; kış hazırlıklarımızı bakır leğende yaparız. Lezzeti de aroması da güzel olur" diye konuştu.