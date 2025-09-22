Kayseri'de kazanlar kaynıyor! Konserveler dolup taştı: Kadınların birleşmesi bereket getirdi
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde kış hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İlçeye bağlı Soğanlı Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, geleneksel yöntemlerle kışlık salça yapımına başladı. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen mahalle sakinleri, bahçelerinden topladıkları organik domatesleri özenle yıkayıp doğradıktan sonra büyük kazanlarda odun ateşinde kaynatıyor. Yaklaşık 5 saat boyunca kaynayan domatesler, yoğun bir emekle karıştırılarak salçaya dönüştürülüyor.
Yeşilhisar ilçesinde kadınlar, her yıl eylül ayında kışlık salça yapımına başlıyor. Bu yıl da kışlık salça yapımına başlandı. 5 saat boyunca odun ateşinde kaynatılan organik domatesten elde edilen salçalar, bidonlara doldurularak kış boyu tüketiliyor. Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı Mahallesi sakinlerinin imece usulü hazırlayıp kaynattığı salçalar, yöresel yemeklere lezzet katıyor.
Mahallede salça kaynatan Fatma Kumral (60), "Kış geliyor. Biz her yıl kendi salçamızı mahalle olarak akrabalar arasında imece usulü kendimiz kaynatırız.
150 yıllık bakır leğenlerde yaklaşık 5-6 saat kaynattığımız salçamızın tadı ve aroması güzel olur. Yaptığımız salçaları kış boyu tüketiriz. Bir sene dursa iki sene de dursa bu salça tuzunu da ayarladığın zaman bozulmaz. Tuzlama da yaparız son aşaması soğuturuz, soğuttuktan sonra 5 kiloluk bidonlarımız koyarız, kışın tüketiriz" dedi.
Kumral, "Salça yapmak için buradayız. Kendi ürettiğimiz, yetiştirdiğimiz domatesleri imece usulü yakınlarımızla topladık. Hep beraber olduk. Domatesleri ikiye böldük, torbaladık. Neden torbaladık? Suyu çıksın diye torbaladık. Suyu çıkmayınca salça parlak olmaz. 2 gün bekledi. 2 gün bekledikten sonra çekme makinamız var, onunla hep beraber çektik. Tandırlarımız hazır odun ateşinde, bakır leğenimiz var; kaynatıyoruz. Bakır leğenin özelliği sağlıklı olması. Biz pekmezimizi, salçamızı; kış hazırlıklarımızı bakır leğende yaparız. Lezzeti de aroması da güzel olur" diye konuştu.