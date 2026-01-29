Kayseri'de kadınlara gelir kapısı olacak: Açılış tarihi belli oldu

3

"Eski Nazmi Toker Okulunu sanat merkezi yapmıştık. Şehrin tam kalbinde, Hunat Mahallesi’nde yer alan Sanat Melikgazi’de faaliyetler başladı. Eğitimlerimiz yakında ilan ediliyor. Kurslarımız hakkında bilgi edinmek, kurslarımıza katılmak için takipte kalmanızı tavsiye ederim. Tabi burası aynı zamanda da Atölye Melikgazi isminde yeni bir projemizin de beyin takımının olduğu bir yer. Atölye Melikgazi'de ne yapacağız? Farklı mahallelerimizdeki sosyal tesislerde hanımların yaptığı el işi ürünler var. Bu ürünleri rutin olarak mahallelerde üreteceğiz. Hem eğitim vereceğiz hem de maddi destek imkanı sağlayacağız. Sepetinden inci çantasına, seccadesinden ev tekstiline kadar birçok numune hazır durumda. Bu ürünlerin devamı da inşallah gelecek. Dolayısıyla Melikgazi'nin farklı mahallelerindeki sosyal tesislerde artık hanımlar farklı ürünleri üretebilecek, evlerinin bütçesine katkıda bulunabilecek. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yakın zamanda Sanat Melikgazi’nin ve Atölye Melikgazi’nin açılışını hep birlikte yapacağız."