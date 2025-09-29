Kayseri'de ilkokul öğrencileri kendi meyve ve sebzesini kendileri yetiştiriyor!

4

Öğrencilerimiz yeni bir meyve olan altın çileği tanıdılar. Domates, biber ve ahududu gibi ürünleri okulumuzda yetiştiriyoruz. Mayıs ayında başlayan süreç, eylül ayında hasatla tamamlanıyor. Öğrencilerimiz birebir toprakla haşır neşir oluyor. Kendileri ekiyorlar, sulaması ve çapasıyla doğrudan kendileri ilgileniyorlar. Bu nedenle süreç hem daha kalıcı hem de daha anlamlı oluyor. Bu etkinliği bazen ödül mahiyetinde kullanıyoruz. Burada etkinlik yapmaları, ekip biçmeleri çocukları da mutlu ediyor. Etkinlik konusunda ailelerden çok güzel geri dönüşler aldık.