Kayıp Elif Kumal için korkunç ihtimal! Balıkesir'de köylüler haberi verdi

Elif Kumal'ın ağabeyi İbrahim Kumal, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Olayla ilgili şu anda tam anlamıyla bilinen bir şey yok. Şu anda varsayımlar üzerine hareket ediliyor. Zaten olay Cumartesi akşamı olmuş. Pazar günü saat 10, 11 gibi bizim haberimiz oldu. Emniyet güçlerine de o saatlerde, 11-12 civarında haber verilmiş. Arada kayıp zamanlar var. Gidilebilecek, hatta gidilemeyecek bütün noktaları gerek emniyet güçleri gerek off-road'cu arkadaşlar, köydeki ve civar köylerdeki abilerimiz ellerinden geldiği kadar kontrol ettiler, baktılar ama en ufak bir iz yok. Anlam veremiyoruz. Bir kaza durumu olsa ya da bir yere takılsa gidebileceği yollar belli, 'çıkar' diye düşünüyoruz. Bu zamana kadar bulunurdu. Olayla ilgili incelemeler zaten sürüyor. Gerek devlet güçlerimiz gerek biz elimizden geldiği kadar civardan bilgi toplamaya çalışıyoruz ama şu an için net bir bilgimiz yok. Aramalara devam ediyoruz" dedi.