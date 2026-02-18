Katil cesedin başında günlerce aynı şeyi yaptı! İstanbul'da öldürüp attı, ilk Kez görmüş gibi ihbar etti
İstanbul'da işlenen korkunç cinayette gerçek ortaya çıktı. Bayrampaşa'da yol kenarında bulunan ceset hakkında polis şüphesi doğru çıktı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Gür'e ait olduğu belirlenen ceset hakkında sır perdesi aralandı. Katil, günlerce otoyol kenarında bıraktığı Mehmet Gür'ün cesedini kontrol etmek için geldi. Sanki ilk kez görmüş gibi polise ihbarda bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre olay 10 Şubat akşamı meydana geldi. Sağmalcılar Viyadüğü'nün yanındaki yeşil alanda iddiaya göre yoldan geçen kişi otoyol kenarındaki cesedi görüp ihbarda bulundu.
Olay yerine ekipler geldi. Kimliği belirsiz kişinin öldüğü belirlendi. İnceleme ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Gür'e ait olduğunu değerlendirdi.
ŞÜPHELİ ÖLÜMDEN ÇIKAN CİNAYET
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu ölen şahsın 40 yaşındaki Mehmet Gür olduğu belirlendi.
Hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve bir süredir de firari durumda olduğu öğrenilen Mehmet Gür'ün cesedinin bütünlüğü bozulmamıştı ancak deforme olmuştu.
AYNI KIYAFETLE DEFALARCA CESET BAŞINA GELEN ADAM
Bayrampaşa Asayiş Büro dedektifleri şüpheli ölüm olarak gördükleri konuyla ilgili titiz bir çalışma başlattı. Cesedin bulunduğu alandaki kameraları saniye saniye izlendi. Dedektiflerin dikkatini aynı kıyafetle cesedin bulunduğu alana günlerce gelip giden bir kişi çekti. Şahsın sürekli cesedin bulunduğu bölgeye geldiği kontrol ettiği görüldü.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
İncelenen görüntülerden kimliği tespit edilen şüpheli Umut O. Bayrampaşa Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ilk beyanında cinayeti itiraf etti. "Viyadük altında tartıştık, cesedi oradan aşağıya yuvarladım" dediği öğrenildi.
VİYADÜK ALTINDA KAN İZLERİ
İtirafın ardından yeniden incelemeler yapan Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri cinayetin işlendiği yerde kan izlerine de rastladı. Yapılan incelemelerde şüpheli olarak gözaltına alınan Umut O.'nun olaydan sonra günlerce gelip cesede baktığı tespit edildi.
ÖLDÜRÜP ATTIĞI CESED İLK KEZ GÖRMÜŞ GİBİ İHBAR ETMİŞ
Şüphelinin defalarca aynı kıyafetle öldürdüğü kişinin cesedini biri gördü mü diye baktığı gören olmayınca cesedi kendisinin ihbar ettiği ortaya çıktı.
Şüpheli son gidişinde de cesedi görünce, sanki ilk kez görmüş gibi yoldan geçen bir kişiyi durdurup burada ceset var dediği ardından polisi arayıp ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Umut O.'nun da kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve cinayeti itiraf eden şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.