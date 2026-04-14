Kastamonu'da Nevruz coşkusu renkli görüntülere sahne oldu!

14.04.2026 - 20:44

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen Nevruz Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Kastamonu Üniversitesi tarafından Nevruz Şenliği düzenlendi. Etkinlik, Kuzeykent Bayrak Anıtı'ndan Kastamonu Üniversitesi Etkinlik Alanı'na kadar gerçekleştirilen bayrak yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüşün sonunda etkinlik alanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edildi.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Kastamonu Üniversitesi Kültür, Sanat, Uygulama ve Araştırma Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Zeki Gürel, nevruzun Türk milleti için Ergenekon'dan çıkışı temsil eden milli bir bayram olduğunu ifade etti. Gürel, bu özel günün dil, din ve coğrafya fark etmeksizin barışın, kardeşliğin ve kültürel birlikteliğin simgesi olduğunu vurguladı.

Daha sonra uluslararası öğrenciler sahne alarak kültürel zenginliği yansıtan gösteriler sundu.

Kazakistanlı öğrencilerin "Dombra" performansı büyük beğeni toplarken, Azerbaycanlı öğrencilerin dans gösterisi izleyicilerden alkış aldı.

Endonezyalı ve Filipinli öğrencilerin sergilediği geleneksel danslar programa renk kattı. Son olarak Raksan Halk Dansları Topluluğu'nun halk oyunları gösterisi ise katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Gösterilerin ardından nevruz ateşi yakıldı. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın da katılımıyla protokol üyeleri ateşin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı. Rektör Topal ve beraberindeki heyet örs üzerinde demir dövdü.

Etkinlikte yabancı öğrenciler, yöresel yemeklerini misafirlere ikram etti. Programın devamında ise Prof. Dr. Sıtkı Akarsu öncülüğünde Müzikoloji Bölümü öğrencileri tarafından konser verildi.

Etkinliğe katılan Sevde Gül, "Gayet güzel bir etkinlik olmuş, eğleniyoruz. Üniversitemiz bununla alakalı konferansta düzenledi. Kültürümüzün devamı açısından nevruz ve Hıdırellez etkinliklerinin devamının olması gerekiyor. Gençlerimizin bilinçlenmesi gerekiyor" dedi.

Azerbaycanlı öğrenci Elyaf Kasımı da, "Nevruzu çok güzel kutluyoruz. Azerbaycan'ın yöresel yemeklerini tanıtıyoruz. Eğleniyorum, çok güzel etkinlik geçiyor" diye konuştu.

Programa Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. M. Öztürk Akcaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Turgay Atsız ile çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

