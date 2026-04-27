Kastamonu'da bir tarih yok oluyor! 250 yıllık konak için yıkım kararı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, 2,5 asırlık geçmişiyle zamana meydan okuyan tescilli Hüseyin Bey Konağı, ikinci derece korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olmasına rağmen, mirasçıları arasındaki uzlaşmazlık nedeniyle onarılamayan tarihi yapı, çevresine tehlike saçmaya başlayınca yıkımına başlandı. Yenice köyünün kurucusu Hacı Ahmetoğulları’ndan miras kalan konak, tavanındaki büyüleyici işlemeleri ve Kastamonu’ya has mimari dokusuyla birlikte tarihin tozlu sayfalarına karışıyor.
Kastamonu İl Kültür ve Turizmi Müdürlüğü tarafından daha önce tescillenen tarihi konağın kararla birlikte yıkımına başlandı.
Yenice köyünde yaşayan ve emekli öğretmen ve yazar Muhittin Göksoy, Yenice köyünün kurucusu Hacı Ahmetoğulları'ndan Hüseyin Bey tarafından yaptırılan konağın bugüne kadar mirasçılarının aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle onarılamadığını ifade etti.
Konağın ikinci derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesinin ardından köy muhtarlığı ve Yenice köyü Çevre Güzelleştirme Derneği olarak konağın restorasyonu için çabaladıklarını, ancak sonuç alamadıklarını belirten Muhittin Göksoy, "Tarihi konağın çatısı, duvarları, pencereleri yıkılmış durumda. Bu haliyle çevreden geçenlere de zarar verebilir. Tarihi konağın bir an önce restore edilerek turizme kazandırılması gerekirken, fakat en son yıkım kararı verildi ve yıkım çalışmalarına da kararla birlikte başlandı" dedi.
Göksoy, 2 katlı konakta 7 oda bulunduğunu ve odaların birinin tavanında işleme ve süslemelerin olduğunu ifade ederek, "Konağın tavanında duran ağaç süslemeleri hala güzelliğini koruyordu.
Kastamonu mimarisinin örneklerinden biri olduğu göz önüne alınan konağın yıkılması bizleri çok üzdü" diye konuştu.