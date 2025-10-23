Kastamonu Tosya'da korku dolu anlar! Avlerler arasında yanmaktan böyle kurtuldular
Kaynak : KASTAMONU (İHA)
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangında iki kişi yanmaktan son anda kurtuldu. İki kişinin alevlerin sardığı dükkandan son anda çıktığı anlar kameraya yansıdı.
Yangın sırasında içeride bulunan S.S. (15) ile iş yeri çalışanı Onur G.'nin (20) üzerlerine alev sıçradı. İki şahıs koşarak iş yerinden çıktı.
Vücutlarında yanıklar oluşan S.S. ve Onur G., olay yerine sevk edilen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin incelemeleri sürerken, yangın anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin içinden bir anda alevler yükselmeye başladığı ve bu sırada içeride bulunan iki kişinin koşarak dışarı çıktığı görülüyor. Son anda dışarı çıkabilen S.S. ve Onur G., koşarak kıyafetlerini ve ellerini saran alevleri söndürmeye çalışıyor.