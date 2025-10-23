GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKastamonu Tosya'da korku dolu anlar! Avlerler arasında yanmaktan böyle kurtuldular
HaberlerGündem Haberleri Kastamonu Tosya'da korku dolu anlar! Avlerler arasında yanmaktan böyle kurtuldular

Kastamonu Tosya'da korku dolu anlar! Avlerler arasında yanmaktan böyle kurtuldular

23.10.2025 - 18:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak : KASTAMONU (İHA)

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangında iki kişi yanmaktan son anda kurtuldu. İki kişinin alevlerin sardığı dükkandan son anda çıktığı anlar kameraya yansıdı.

1Kastamonu Tosya'da korku dolu anlar! Avlerler arasında yanmaktan böyle kurtuldular

Olay, Tosya ilçesindeki Oto Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç.'ye ait oto tamir dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini tamamen sardı.

2Kastamonu Tosya'da korku dolu anlar! Avlerler arasında yanmaktan böyle kurtuldular

Yangın sırasında içeride bulunan S.S. (15) ile iş yeri çalışanı Onur G.'nin (20) üzerlerine alev sıçradı. İki şahıs koşarak iş yerinden çıktı.

3Kastamonu Tosya'da korku dolu anlar! Avlerler arasında yanmaktan böyle kurtuldular

Vücutlarında yanıklar oluşan S.S. ve Onur G., olay yerine sevk edilen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

4Kastamonu Tosya'da korku dolu anlar! Avlerler arasında yanmaktan böyle kurtuldular

Olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerinde ve içeride bulunan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

5Kastamonu Tosya'da korku dolu anlar! Avlerler arasında yanmaktan böyle kurtuldular

Ekiplerin incelemeleri sürerken, yangın anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin içinden bir anda alevler yükselmeye başladığı ve bu sırada içeride bulunan iki kişinin koşarak dışarı çıktığı görülüyor. Son anda dışarı çıkabilen S.S. ve Onur G., koşarak kıyafetlerini ve ellerini saran alevleri söndürmeye çalışıyor.