GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKasım ayında Antalya'ya hep oluyor! Turistlerin dilinden düşmüyor
HaberlerGündem Haberleri Kasım ayında Antalya'ya hep oluyor! Turistlerin dilinden düşmüyor

Kasım ayında Antalya'ya hep oluyor! Turistlerin dilinden düşmüyor

12.11.2025 - 15:50Güncellenme Tarihi:

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde Kasım ayında da yerleşik yabancılar ve vatandaşlar dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

1Kasım ayında Antalya'ya hep oluyor! Turistlerin dilinden düşmüyor

Yurt genelinde soğuk hava etkili olurken Akdeniz'in turizm merkezlerinden Alanya'da yerleşik yabancılar ve vatandaşlar dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda denizin ve güneşin tadını çıkardı.

2Kasım ayında Antalya'ya hep oluyor! Turistlerin dilinden düşmüyor

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilçede sahildekiler denizin ve güneşin tadını çıkardı, 23 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığında kulaç attı.

3Kasım ayında Antalya'ya hep oluyor! Turistlerin dilinden düşmüyor

Öte yandan güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar tekne turlarına çıktı.

4Kasım ayında Antalya'ya hep oluyor! Turistlerin dilinden düşmüyor

Sakarya'dan düğün için Alanya'ya gelen Sezai Mutlu (40) ‘'Buraya bir düğün vesilesiyle geldik. Gelmişken dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na denize girmeye geldik. Tarihlerden 12 Kasım hava gayet güzel. Alanya'da 2-3 sene yaşamıştım. 15 senedir gelmiyordum. Alanya'nın güzelliklerini geze geze bitiremiyorsunuz'' dedi.

5Kasım ayında Antalya'ya hep oluyor! Turistlerin dilinden düşmüyor