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Kartal'da belediye çalışanları greve gitti çöpler sokakta kaldı

Kartal Belediyesi temizlik işçileri, zam taleplerinin karşılanmadığı için grev yapma kararı aldı. Çalışanlar, Rahmanlar Caddesi'nde kurulan semt pazarının çöplerini toplamadı.

31.10.2024 - 10:20 | | Muharrem ÇAM-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL, (DHA)
Kartal'da belediye çalışanları greve gitti çöpler sokakta kaldı

Kartal Belediyesine bağlı işçiler, zam taleplerinin karşılanmaması nedeniyle grev kararı alan temizlik işçileri Atalar Mahallesi'nde çarşamba günleri kurulan semt pazar çöplerini de toplamadı.

Kartalda belediye çalışanları greve gitti çöpler sokakta kaldı

İşçiler bin 850 lira yevmiye talep ederken, belediyenin teklifi ise bin 324 lira oldu. İşçiler çöpleri toplamayacaklarını belirtirken, Kartal Belediyesi ile işçi sendikası arasında görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

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