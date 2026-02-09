Kars'ta yılların rekoru kırıldı! Çıldır Gölü'nde adım atacak yer kalmadı

1

Kış turizminin parlayan yıldızı olan Kars'ın Arpaçay ilçesinde yer alan, kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, bu yılki Buz Şenliği için on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Ancak şenlik coşkusu 5 bin aracın oluşturduğu devasa bir kuyrukla birleşince ortaya hem çarpıcı hem de düşündürücü görüntüler çıktı. Şenlik alanına giden tek şeritli yollarda yaklaşık 5 bin araçlık bir kuyruk oluştu.