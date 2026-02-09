Kars'ta yılların rekoru kırıldı! Çıldır Gölü'nde adım atacak yer kalmadı
Kars'ın Çıldır Gölü üzerinde düzenlenen "Çıldır Gölü Buz Şenliği", bu yıl kelimenin tam anlamıyla bir "rekor" ve "sabır testi" ile hafızalara kazındı.
Kış turizminin parlayan yıldızı olan Kars'ın Arpaçay ilçesinde yer alan, kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, bu yılki Buz Şenliği için on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Ancak şenlik coşkusu 5 bin aracın oluşturduğu devasa bir kuyrukla birleşince ortaya hem çarpıcı hem de düşündürücü görüntüler çıktı. Şenlik alanına giden tek şeritli yollarda yaklaşık 5 bin araçlık bir kuyruk oluştu.
Kars'tan, çevre il ve ilçelerden Çıldır Gölü Buz Şenliği'ne gelen yaklaşık 10 bin kişi, şenlik alanına ulaşabilmek için kilometrelerce yürüdü. Bazı vatandaşlar ise şenliği kara yolu kenarından izledi.
Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yoğunluk, İhlas Haber Ajansı ekiplerince havadan görüntülendi. Görüntülerde karlı ovaların arasından kilometrelerce uzayan araç kuyruğunun sonunun görünmediği ve buz pistine dönen göl yüzeyindeki insan kalabalığı dikkat çekti.