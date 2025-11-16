Kars'ta ilk kar yağdı! Her yer beyaza büründü
16.11.2025 - 09:36
Kars’ta son günlerde etkili olan soğuk hava yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.
Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Bozyiğit köyü sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüye bürürken, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 dereceye düştü.
Bozyiğit köyünde etkili olan kar yağışı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden Kars için kar yağışı uyarısı geldi. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Kars’ta havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Kars’ta hava sıcaklığı da hissedilir derece düştü. Kentte gece eksi 4, sabah ise hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçüldü.