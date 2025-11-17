Kars'ta göçerler göçe başladı! 3 bin rakımda zorlu dönüş

4





"Artvin'den Iğdır'a gidiyoruz"



Göçebe çoban olduğunu ifade eden Emrah Kıydın, "Biz göçebe çobanız, ilkbaharda Ağrı dağına çıkıyoruz. Farklı farklı şehirlere geçiyoruz. Çünkü Iğdır'da otlağımız olmadığı için ilk başlarda Ağrı ve Van taraflarını gidiyoruz. Yazın hayvanların sağımı oluyor. Sağım sezonu bitirdiğimizde Erzurum, Karlıova, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'a geçiyoruz. Her gün bir yerdeyiz. Kışa yaklaşınca Iğdır'a doğru yol alıyoruz. Bizim de tabii ki belirli günlerimiz var. Biz 12'inci ayın sonuna kadar burada barınmamız gerekiyor. Hava şartlarına bağlıdır, hava şartları güzel oldu mu 1'inci aya kadar hayvanlarımızı otlatıyoruz. Hava şartları kötü oldu mu 11'inci ayın sonlarına doğru Iğdır'a gidiyoruz. Iğdır'a gittiğimizde herkes kendi hayvanına sahip çıkıyor. Biz çobanız kendi hayvanımız da var. Yanına başkalarının hayvanlarını alıyoruz, otlatıyoruz ve yolumuza gidiyoruz" dedi.