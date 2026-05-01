GündemKars'ta dede mesleği yaşatılıyor: Bölgenin köklü geçim kaynağında yeni sezon başladı
HaberlerGündem Haberleri Kars'ta dede mesleği yaşatılıyor: Bölgenin köklü geçim kaynağında yeni sezon başladı

Kars'ta dede mesleği yaşatılıyor: Bölgenin köklü geçim kaynağında yeni sezon başladı

01.05.2026 - 20:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARS (İHA)

Kars'ta baharın gelişiyle birlikte doğa canlanırken, bölgenin köklü geçim kaynaklarından biri olan arıcılıkta da hareketlilik başladı. Dededen kalma mesleği babasıyla birlikte sürdüren üreticiler, havaların ısınmasıyla birlikte arı kovanlarının bakım ve beslenme çalışmalarına hız verdi.

1

Kars'ın Kağızman ilçesinde kış aylarını zorlu şartlar altında geçiren arılar için ilkbahar dönemi büyük önem taşıyor. Bu süreçte arıcılar, kovanların temizliğini yaparak arıların sağlıklı bir şekilde üretime hazırlanmasını sağlıyor.

2Kars'ta dede mesleği yaşatılıyor: Bölgenin köklü geçim kaynağında yeni sezon başladı

Aynı zamanda arıların güçlenmesi için şerbet ve çeşitli destekleyici besinlerle takviye yapılıyor. Bu dönemde yapılan bakımın bal verimini doğrudan etkilediğine dikkat çekiliyor.

3Kars'ta dede mesleği yaşatılıyor: Bölgenin köklü geçim kaynağında yeni sezon başladı

Kağızman'da dede mesleğini babası Erol Ergüven ile birlikte yaptığını ifade eden Sinan Ergüven, "Arılarımız beslenme döneminde şuan kolonileri çoğaltıyoruz. İnşallah yaklaşık 2 ay sonra Kars yaylarına çıkaracağız.

4Kars'ta dede mesleği yaşatılıyor: Bölgenin köklü geçim kaynağında yeni sezon başladı

Orada şekersiz çiçek balı yapıyoruz. Meslek babadan, dededen kalma, dedemden babam devraldı. Şimdi ben babam ile birlikte yapmaktayım. O şekilde bal üretimi yapıyoruz" dedi.

5Kars'ta dede mesleği yaşatılıyor: Bölgenin köklü geçim kaynağında yeni sezon başladı

Bölgede uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan Ergüven ailesi, bu mesleği sadece bir geçim kaynağı olarak değil, aynı zamanda kültürel bir miras olarak görüyor. Bakım ve beslenme sürecinin tamamlanmasının ardından arılar, daha verimli üretim yapabilmeleri için yüksek rakımlı yaylalara taşınacak.

6Kars'ta dede mesleği yaşatılıyor: Bölgenin köklü geçim kaynağında yeni sezon başladı

Doğal florası zengin olan bu bölgeler, arıların kaliteli ve organik bal üretmesi için ideal ortam sunuyor. Özellikle Kars'ın endemik bitki çeşitliliği, bölge balına kendine has aroma ve değer kazandırıyor.

7Kars'ta dede mesleği yaşatılıyor: Bölgenin köklü geçim kaynağında yeni sezon başladı

Arıcı Sinan Ergüven, bu yıl hava şartlarının olumlu seyretmesi halinde bal veriminde artış beklediklerini ifade etti. Ancak ani hava değişimleri ve iklim şartları, üretim üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

8Kars'ta dede mesleği yaşatılıyor: Bölgenin köklü geçim kaynağında yeni sezon başladı

Tüm zorluklara rağmen Kağızmanlı arıcılar, hem geleneklerini yaşatmak hem de ekonomiye katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.