Karslı çocukların yürek ısıtan görüntüleri... Televizyonda görüp harçlıklarını biriktirerek yaptılar!

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Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü Kars'ta çocukların bu örnek davranışı, yalnızca serinlemek için alınmış bir havuzdan çok daha fazlasını ifade etti. Dayanışmanın, paylaşmanın ve birlikte hareket etmenin en güzel örneklerinden biri olan bu hikaye, küçük harçlıklarla büyük hayallerin gerçekleşebileceğini gösterdi.Duraklı köyünde yaşanan bu anlamlı görüntüler, yazın en sıcak günlerinde insanların içini ısıtan bir mutluluk hikâyesi olarak hafızalara kazındı. Çocukların kendi emekleriyle kurdukları şişme havuz, hem serinlemenin hem de paylaşmanın simgesi oldu.