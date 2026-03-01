Kars Belediyesi kolları sıvadı! 18 kadın bu işe el attı: Gelecek nesillere aktarılacak

2

‘GELECEK NESİLLERE AKTARMAYI AMAÇLIYORUZ’



Kars Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Proje Sorumlusu Helin Yokuş, projede 18 kadın personelin yer aldığını belirterek, “Kars Kafkas bebeğinin üretim ve ticari sürekliliğini sağlamak istiyoruz. İlerleyen süreçte kadın kooperatiflerinin de yer alacağı, yeni zanaatların öğretileceği ve yenilikçi fikirlerin geliştirileceği bir yapı hedefliyoruz. Satış pazarlarının artırılmasıyla sosyal ve ekonomik katkının da büyümesini öngörüyoruz. Kafkas bebeğiyle Türk geleneksel giysi kültürünün bir parçası olan Kafkas kıyafetlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz” dedi.