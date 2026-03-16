Karlar içinde donmak üzereyken buldu, 2,5 ay evinde baktı! Her gün taze balıkla besledi!

16.03.2026 - 10:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

Hakkari Yüksekova’da kış şartlarına direnemeyip yuvasından düşen leyleğin imdadına köylü İlhan Akış yetişti. Kanatları donan ve hareket edemeyen leyleği evinin alt katındaki sıcak barınağa alan Akış, onu her gün taze balıkla besledi. 2,5 ay boyunca bir bebek gibi bakılan leylek, baharın gelişiyle birlikte kanat çırparak özgürlüğüne döndü. İşte yürekleri ısıtan o kurtuluş hikayesi...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İlhan Akış (50), karlar içinde donmak üzereyken bulduğu leyleği evine götürüp 2,5 ay sıcak ortamda bakarak besledi. Sağlığına kavuşan leylek, havaların ısınmasıyla birlikte doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Akalan köyünde göç etmeyen leyleklerden biri, ocak ayında ağır kış şartlarına dayanamayarak yuvasından düşüp karların arasında kaldı.

 Köylülerden İlhan Akış, evinin önünde hareketsiz halde duran leyleği fark etti. Bitkin haldeki leyleği evine götüren Akış, kanatları donduğu için uçamayan kuşu, evinin alt katındaki barınakta sıcak ortama alarak su ve yiyecek verdi.

İlhan Akış, yaklaşık 2,5 aydır beslediği leyleği, uçacak duruma gelmesinin ardından tekrar doğaya bıraktı.

Evinin bacasında leylek yuvası bulunduğunu belirten ilhan Akış, “Evimin çatısında bir leylek soğuktan donarak ölmüştü.

Bu da ölmek üzereyken karların arasında bulduğum leylekti.

Evimin alt katındaki barınakta sıcak ortamda her gün balık vererek besledim. Yaklaşık 2,5 aydır beslediğim leylek, iyileştikten sonra tekrar doğaya bıraktım” dedi.