Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatı kabusa döndü!

Hastaneden taburcu olduğunu ancak tedavi sürecinin hala sürdüğünü ve sorumluların tespit edilmesi için suç duyurusunda bulunduğunu belirten Aytaç Öztürk, "28 Ağustos akşamı karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdum. Orada bana ağrı kesici iğne yapıldı. Yalnız hiçbir şekilde ne kan tahlili ne röntgen filmi çekildi. Sadece karnıma dokunuldu, doktor, 'gaz sancısı var' deyip beni iğneye sevk etti. Yapılan iğneden 2 gün sonra benim ayağımda bir ödem oluşmaya başladı, bir şişlik. Kalçadan gelen bir sancıydı bu. Ayağımın üzerine basamaz hale geldim. Haliyle apar topar ambulansla evden Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne getirdiler. 23 gün hastanede yattım ve şu an iş göremez haldeyim. 24 Ekim'e kadar raporluyum. Oradan bir rapor verildi. Tabii bu da aslında yanlış yapılan iğnenin sonucunu gözler önüne serebiliyor. Cumhuriyet savcılığına gelip, suç duyurusunda bulundum" dedi.