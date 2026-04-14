GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Karın ağrısı şikayetiyle gitti safra kesesinden çıkanlar şaşkına çevirdi! Tam 2 bin 67 adet

14.04.2026 - 16:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)-

Bingöl'de, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu Bingöl Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan hastanın safra kesesinden 2 bin 67 taş çıkarıldı.

Kentte yaşayan S.T., karın ağrısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle Bingöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde safra kesesinde yoğun taş birikimi tespit edilen hasta, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Yiğit tarafından laparoskopik kolesistektomi (kapalı ameliyat) yöntemiyle ameliyata alındı. Ameliyatta, hastanın safra kesesinden 2 bin 67 taş çıkarıldı.

Op. Dr. Mustafa Yiğit, ameliyatı anlatarak, “Meslek hayatım boyunca birçok operasyonda yer aldım ama ilk kez bir safra kesesinde bu kadar çok sayıda taşla karşılaştım. Hastamızı şifayla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hastamıza şifalar diliyorum” dedi.

Başhekim Op. Dr. Reha Sermed Aygören ise “Hastanemizde özellikli ameliyatlar artarak devam ediyor. Bu konuda hekimlerimiz ve yönetimimiz koordineli bir şekilde çalışmakta ve vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmeti verme noktasında son derece titiz davranmaktadır” diye konuştu.