Kardeşinin cesedini tel örgüye bağladı, kaldırım taşıyla nehre attı! Mahkemeden karar çıktı

2





Son sözleri sorulan sanıklardan maktulün kardeşi Ş.G., suçlamaları reddederek beraatini isterken, komşusu K.U. da olayla ilgisi bulunmadığını savundu. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, sanık Ş.G.’yi "tasarlayarak kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, ayrıca "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 8 yıl 12 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanık K.U. hakkında da "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, aynı diğer suçlardan ise toplam 8 yıl 12 ay hapis cezası verildi.



Sanıklardan maktulün kardeşi Y.G.’ye "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, D.U., G.F.G. ve H.U. ise beraatine hükmetti.