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Karda mahsur kalınca halay çekmeye başladılar!

Amasya'nın Taşova ilçesinde katıldıkları düğünün ardından İstanbul'a giden aile, dönüş yolunda kara yakalandı. Yolun kapalı kalmasını fırsat bilen aile zurna-çalıp halay çekti.

• 26 Kasım 2024 - 11:18 • Son Güncelleme:
• 26 Kasım 2024 - 11:18 • Son Güncelleme:
1Karda mahsur kalınca halay çekmeye başladılar

Taşova'ya bağlı Yukarıbaraklı köyünden olan ve İstanbul'da ikamet eden Mustafa Uluçam, Hasan Uluçam, Davut Zeren ve Abdullah Bolat, köyde katıldıkları bir düğünün ardından İstanbul'a dönerken yoğun kar yağışına yakalandı.

2Karda mahsur kalınca halay çekmeye başladılar

Bolu-Gerede yolunun kapanmasıyla yolda mahsur kalan grup, bu zor durumu eğlenceye dönüştürdü.

3Karda mahsur kalınca halay çekmeye başladılar

Mustafa Uluçam'ın zurna çaldığı, diğer arkadaşlarının da halayla eşlik ettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Eğlenceye çevredeki bazı vatandaşlar da katılarak halayın coşkusunu artırdı.

4Karda mahsur kalınca halay çekmeye başladılar

Görüntüler, karla kaplı yolda eğlenceyi zirveye taşıyan grubun neşeli anlarını gözler önüne serdi.