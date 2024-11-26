Karda mahsur kalınca halay çekmeye başladılar!

Taşova'ya bağlı Yukarıbaraklı köyünden olan ve İstanbul'da ikamet eden Mustafa Uluçam, Hasan Uluçam, Davut Zeren ve Abdullah Bolat, köyde katıldıkları bir düğünün ardından İstanbul'a dönerken yoğun kar yağışına yakalandı.