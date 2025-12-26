Karaman'da gece yarısı dehşet! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Karaman'da gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.22 yaşındaki genç kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından boğularak öldürüldü. Katil koca olayın ardından kendini astı. İşte kan donduran olayın detayları...
Karaman'da gece saat 23.00 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 202. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairede meydana gelen olay kan dondurdu.
22 yaşındaki Fatma Çetinkaya'dan öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kadının boşanma aşamasındaki eşi Mithat Çetinkaya'nın (24) evine gitti.
İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan inceleme sonucunda, Mithat Çetinkaya’nın karısını boğarak öldürdükten sonra kendisini asarak intihar ettiği belirlendi. Olayı duyarak gelen Fatma Çetinkaya’nın annesi kızının öldüğünü öğrenince fenalık geçirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Adreste gelen çok sayıda polis ekibi de olayın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Öte yandan, Mithat Çetinkaya'nın evi terk ederek kendi ailesinin yanına giden karısını avukatla görüştürme bahanesiyle eve çağırdığı ileri sürüldü.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.