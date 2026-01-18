Karakoçan'da otobüs şoförü ile esnafın kavgasının sebebi ortaya çıktı! O anlar kamerada

5

Ardından bize saldırdılar diyorlar. Onlar bizi darp etti. Darp raporlarımız da var. Şikayetçi de olduk. Şoförün biri 'yatak kısmında silah var, getirin kafasına sıkarım, gebertirim, dükkanını yakarım' dedi. Burası dağ başı mı eşkıya mısınız. Bir de otobüsüme saldırdılar diyorlar. Biz otobüse nasıl saldıralım. Şikayet eden benim. Jandarmayı da ben aradım. Ben saldırsam neden şikayet edeyim" dedi.