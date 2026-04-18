Karadeniz’in kayıp hazinesi mersin balığı geri dönüyor! Amasya üretim üssü olacak

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde suya salınmak üzere mersin balığı ile sazan ve yayın balığı üretimi gerçekleştiriliyor.



Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürlüğüne bağlı olarak 2022 yılından bu yana üretim yapılan tesiste 650 karaca mersin balığı anacı, 150 sivriburun mersin balığı anacı, 800 sazan anacı, 20 de Avrupa yayın balığı anacı bulunuyor.