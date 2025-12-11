Karaburun sahiline turizm müjdesi! Dev kıyı projesi geliyor

3

Ayrık nizamda inşa edilecek dalgakıranlar, yenilenebilir enerji üretimini de beraberinde getirecek. Dalgakıranlar üzerine yerleştirilecek dalga enerjisi elektrik santralleri ile denizin gücü temiz enerjiye dönüştürülecek. Proje, çevreye duyarlı yapısıyla ilçenin enerji ihtiyacına katkı sunarken sürdürülebilir şehircilik anlayışını da güçlendirecek.ORTA DALGAKIRANDA YENİ BİR SOSYAL ODAKProjede öne çıkan bir diğer unsur ise orta dalgakıran üzerinde planlanan kapsamlı rekreasyon alanı olacak. Diğer dalgakıranlara göre daha geniş tasarlanan ve 41 metre eninde projelendirilen orta dalgakırana, karadan yaklaşık 100 metrelik bir köprü ile ulaşılması hedefleniyor.Bu alanda seyir terasları, balık tutma alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, oyun grupları, spor alanları ve satış noktaları gibi birçok sosyal fonksiyon yer alacak. Alanın, Karaburun’un yeni cazibe merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.