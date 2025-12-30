Karabük'ün Safranbolu tarihi konakları karla kaplandı

1

Karabük'te de 3 gün önce başlayan kar yağışı, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, kent merkezi ve ilçelerde etkili oluyor.