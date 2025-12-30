GAZETE VATAN ANA SAYFA
Karabük'ün Safranbolu tarihi konakları karla kaplandı

30.12.2025 - 22:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla beyaza büründü.

Karabük'te de 3 gün önce başlayan kar yağışı, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, kent merkezi ve ilçelerde etkili oluyor.

Tarihi Safranbolu ilçesindeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kent genelindeki 278 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Öte yandan, Eflani ilçesine doğal gaz taşıyan tanker Eflani-Daday kara yolunda mahsur kaldı.

Tanker Belediye Başkanı Hüsnü Akın'ın da başında bulunduğu belediye ekiplerince kurtarıldı.

