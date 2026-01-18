GAZETE VATAN ANA SAYFA
Karabük Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi konakları karla kaplandı

18.01.2026 - 18:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat ÖZELCİ/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışının ardından Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan konakların çatıları karla kaplandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da tarihi çarşı bölgesinde bulunan konakların çatıları, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Osmanlı'dan kalma mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi konaklar, kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluşturdu.

Kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlayan Safranbolu, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

