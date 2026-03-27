Karabük'te inşaat çalışması sonrası korkutan manzara! Dev yarıklar oluştu!
27.03.2026 - 14:43
Karabük’te yürütülen inşaat faaliyetlerinin ardından caddede derin yarıklar oluştu. Yarıkların genişleyerek kamu binalarına yaklaşması üzerine bölge güvenlik çemberine alınırken, iş makineleri dolgu ve güçlendirme mesaisine başladı.
Olay, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yürütülen inşaat faaliyetlerinin ardından yolda oluşan çatlaklar zamanla genişleyerek derin yarıklara dönüştü.
Yarıkların valilik konutuna doğru ilerlemesi üzerine yetkililer harekete geçerken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Muhtemel bir riskin önüne geçmek amacıyla güçlendirme ve dolgu çalışmalarına hız verildi.
Öte yandan, çalışmalar kapsamında yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler, çatlak ve yarıkların ilerlemesini durdurmak için kontrollü şekilde müdahalelerini sürdürüyor.