• 06 Nisan 2022 - 10:15 • Son Güncelleme:
Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner gittikçe eriyor! Zayıflamak için...
Şimdilerde Kara Tahta dizisinde Irmak karakterini canlandıran Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntsüyle sosyal medyanın gündeminde. Miray Daner'in son hali hayranlarını şaşırttı. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olan Miray Daner'e "aşk yaramış" yorumları yağdı.
• 06 Nisan 2022 - 10:15 • Son Güncelleme:
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Ekranların aranan isimlerinden Miray Daner Kara Tahta dizisi ile geri döndü. Oyunculuğa kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Miray Daner'in bir dönem kiloları ile başı dertteydi.
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Son olarak Kara Tahta dizisinde Irmak karakteri ile ortaya çıkan Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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