Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinKara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner gittikçe eriyor! Zayıflamak için...
HaberlerMagazin Haberleri Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner gittikçe eriyor! Zayıflamak için...
• 06 Nisan 2022 - 10:15 • Son Güncelleme:

Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner gittikçe eriyor! Zayıflamak için...

Şimdilerde Kara Tahta dizisinde Irmak karakterini canlandıran Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntsüyle sosyal medyanın gündeminde. Miray Daner'in son hali hayranlarını şaşırttı. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olan Miray Daner'e "aşk yaramış" yorumları yağdı.

• 06 Nisan 2022 - 10:15 • Son Güncelleme:
1Kara Tahtanın Irmakı Miray Daner gittikçe eriyor Zayıflamak için...
ABONE OL

Ekranların aranan isimlerinden Miray Daner Kara Tahta dizisi ile geri döndü. Oyunculuğa kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Miray Daner'in bir dönem kiloları ile başı dertteydi.

2Kara Tahtanın Irmakı Miray Daner gittikçe eriyor Zayıflamak için...

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner adeta günden güne eriyor.

3Kara Tahtanın Irmakı Miray Daner gittikçe eriyor Zayıflamak için...

Son olarak Kara Tahta dizisinde Irmak karakteri ile ortaya çıkan Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

4Kara Tahtanın Irmakı Miray Daner gittikçe eriyor Zayıflamak için...

Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in son hali hayranlarının ağzını açık bıraktı. İşte Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in değişimi ve zayıflama sırrı...

5Kara Tahtanın Irmakı Miray Daner gittikçe eriyor Zayıflamak için...

Fit haliyle dikkat çeken Miray Daner, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak da "Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani" demişti.

6Kara Tahtanın Irmakı Miray Daner gittikçe eriyor Zayıflamak için...

Daner "O zaman o şekilde mutluydum sonra sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya başladım" demişti.

7Kara Tahtanın Irmakı Miray Daner gittikçe eriyor Zayıflamak için...

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olan Miray Daner'e "aşk yaramış" yorumları yağdı.

8Kara Tahtanın Irmakı Miray Daner gittikçe eriyor Zayıflamak için...

Sinan Engin ile şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, son olarak oyuncu sevgilisi Miray Daner'le birlikte Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

9Kara Tahtanın Irmakı Miray Daner gittikçe eriyor Zayıflamak için...

El ele mekandan çıkan çiften Engin'e, muhabirler "Oğulcan Bey, Miray Hanım'a evlilik teklifi ettiğiniz ve yazın evleneceğiniz haberleri doğru mu?" sorusunu yöneltti.

10Kara Tahtanın Irmakı Miray Daner gittikçe eriyor Zayıflamak için...

Oğulcan, "Sonra konuşalım bunları arkadaşlar, iyi akşamlar" demekle yetindi.

11Kara Tahtanın Irmakı Miray Daner gittikçe eriyor Zayıflamak için...

Miray Daner'in, çenesine ve yüzüne yaptığı işlem ise dikkatlerden kaçmadı.

12ÇENENE NE OLDU

"ÇENENE NE OLDU?"

Zaman zaman sevgilisiyle verdiği aşk pozlarını takipçileriyle paylaşan Miray Daner'in, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınladığı gönderideki bir detay hayranlarının radarına takılmıştı.

13Kara Tahtanın Irmakı Miray Daner gittikçe eriyor Zayıflamak için...

Takipçileri, genç oyuncunun çenesine dolgu yaptırdığını iddia etmişti. Kısa sürede gündem olan paylaşıma; "Çenene ne oldu?", "Dolgu biraz fazla olmuş", "Neden yaptın bunu kendine?" şeklinde yorumlar gelmişti.

14Kara Tahtanın Irmakı Miray Daner gittikçe eriyor Zayıflamak için...

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Daner'in fotoğrafına photoshop yaparken ayarı kaçırdığı yönünde görüş bildirmişti.

15Kara Tahtanın Irmakı Miray Daner gittikçe eriyor Zayıflamak için...

Öte yandan ünlü çift, daha önce Bebek'te el ele objektiflere takılmıştı. Gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan Miray Daner, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusunu, "Güzel..." şeklinde cevaplamıştı. Oğulcan Engin ise koşar adımlarla aracına yönelmişti.

16AŞKINI BÖYLE İLAN ETTİ

AŞKINI BÖYLE İLAN ETTİ

Daner, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından gözler önüne sermişti

17Kara Tahtanın Irmakı Miray Daner gittikçe eriyor Zayıflamak için...

Güzel oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

18Kara Tahtanın Irmakı Miray Daner gittikçe eriyor Zayıflamak için...

İkili, 2022 yılını da birlikte karşılamış, yılbaşı gecesini Engin'in ailesiyle geçirmişti.

19Kara Tahtanın Irmakı Miray Daner gittikçe eriyor Zayıflamak için...

Ünlü işletmeci, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından yayınlamıştı.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Azeri kızı Günel'in annesi şaşırttı! Güzelliği ile kızını gölgede bıraktı

    Azeri kızı Günel'in annesi şaşırttı! Güzelliği ile kızını gölgede bıraktı

    Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini şortlu pozlar!

    Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini şortlu pozlar!

    Demet Evgar kızına vereceği isme karar verdi!

    Demet Evgar kızına vereceği isme karar verdi!

    Burak Özçivit'in kız kardeşi görenleri hayran bırakıyor! Tam bir esmer güzeli!

    Burak Özçivit'in kız kardeşi görenleri hayran bırakıyor! Tam bir esmer güzeli!