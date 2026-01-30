Kar yağışı ve sağanaklar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Tekirdağ ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yapılan son değerlendirmeler sonucunda, kuvvetli yağış ve fırtına riskine karşı 18 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması önemle vurgulandı.
HAFTA SONU YURTTA YAĞIŞLI HAVA HAKİM OLACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Çelik, Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin önümüzdeki üç gün boyunca etkili olacağını bildirdi. Özellikle batı ve güney bölgelerde kuvvetli yağışların görüleceğini belirten Çelik, "Kıyı Ege, Akdeniz bölge genelinde bir de Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde de kuvvetli yağışları hafta sonunda göreceğiz." dedi.
Yurdun tamamında yağışların devam edeceğini dile getiren Çelik, yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde olacağını söyledi.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğine dikkati çeken Çelik, "Hafta sonunda da bu şekilde seyredecek. Ancak Marmara'dan başlayarak, pazar gününden itibaren kuvvetli poyrazla birlikte sıcaklıklar biraz azalacak ama mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Ankara ve İstanbul'da hafta sonu aralıklarla yağmur beklendiğini anlatan Çelik, başkentte hava sıcaklıklarının 10 ila 12 derece aralığında seyredeceğini bildirdi. Cengiz Çelik, İstanbul'da ise sıcaklıkların yarın en yüksek 10 derece beklenirken, pazar günü kuvvetli poyrazla birlikte 8 dereceye kadar düşeceğini kaydetti. Çelik, İzmir'de ise hafta sonu kuvvetli gök gürültülü yağışın devam edeceğini, yağışla birlikte zaman zaman yerel dolu ve kıyı kesimlere yakın yerlerde hortum riskinin görülebileceğini sözlerine ekledi.
18 İLE SARI KODLU UYARI
Sarı kod le uyarı verilen iller ise şöyle: Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ,Gaziantep, Giresun, Hatay, Malatya, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Osmaniye
HAVA SICAKLIĞI:
Güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli, zamanla Trakya'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Tekirdağ ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını vb.)yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:
Rüzgârın Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 9°CÇok bulutlu, akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 6°C, 10°CÇok bulutlu, akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 8°CÇok bulutlu, akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde zamanla dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 4°C, 12°CÇok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 17°CÇok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 7°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Doğu Akdeniz ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 12°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 9°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 7°C, 12°CÇok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Sivas ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 10°CÇok bulutlu, akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 9°CÇok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 15°CÇok bulutlu, akşam ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
SİVAS 1°C, 5°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 11°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 9°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 10°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 6°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN 6°C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 12°C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 19°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -5°C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS -10°C, -1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA 2°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN -2°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP 5°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 2°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA 6°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı