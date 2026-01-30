Kar yağışı ve sağanaklar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı

13

AKDENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Doğu Akdeniz ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



ADANA 9°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA 12°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 9°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA 7°C, 12°CÇok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı