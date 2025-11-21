Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

14

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.



A.KARAHİSAR 5°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu



DENİZLİ 12°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu



İZMİR 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu