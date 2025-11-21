GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek
HaberlerGündem Haberleri Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

21.11.2025 - 19:21Güncellenme Tarihi:

Son dakika haberine göre karlı ve soğuk havalar kapıda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in değerlendirmelerine göre, pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak.

1Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

2Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

RÜZGAR:

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

Türkiye genelinde hafta sonu güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların ortalamanın 5-6 derece üzerinde olacağı belirtilirken, özellikle açık havada vakit geçirmek isteyenler için ideal koşullar oluşacak. İstanbul’da sıcaklık 21°C’ye, Antalya’da ise 28°C’ye kadar çıkacak.

4Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

Ancak CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu durumun uzun sürmeyeceğine dikkat çekti. Önümüzdeki hafta başından itibaren sıcaklıklar hızla düşecek ve yağışlı hava etkili olacak.

5Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

HAFTA SONU SICAK, HAFTA BAŞINDA SAĞANAK VE FIRTINA KAPIDA

Bu hafta sonu dışarı çıkmak isteyenler içinTürkiye genelinde güneş parlıyor, sıcaklıklar normalin çok üzerinde seyredecek. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, pazar akşamından itibaren Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına bekleniyor.

6Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise sıcaklıklardaki ani düşüşle karla karışık yağmur etkili olacak. Pazartesi günü ise yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor, çarşamba günü yağışların yurdu terk etmesi bekleniyor.

7Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

İstanbul’da hafta sonuna kadar sıcaklıklar normallerin üzerinde seyredecek. Ancak pazar akşamından itibaren hafif yağış geçişleri başlayacak ve pazartesiye kadar devam edecek. Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege’de rüzgar güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat, Trakya’da ise kısa süreli fırtına 50-70 km/saat hızında esecek. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

8Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

HANGİ İLLERDE HAVA DEĞİŞECEK?

Sağanak yağış beklenen iller şöyle:
Pazartesi: İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Bartın, Zonguldak, Bolu, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Konya, Karabük, Ankara, Kastamonu, Sinop, Çankırı

9Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

Salı: Sinop, Samsun, Sivas, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Adana, Hatay, Mersin, Karaman, Aksaray, Niğde
Vatandaşların, rüzgar ve yağış kaynaklı olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

10Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

PAZARTESİ SOĞUMA BAŞLIYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in değerlendirmelerine göre, pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak. İstanbul’da sıcaklık yaklaşık 5-6 derece birden azalarak 16°C seviyesine inecek. Yağışlı hava da şehir genelinde etkili olmaya başlayacak.

11Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

ULUDAĞ’A KAR GELİYOR

Soğuma eğiliminin önümüzdeki hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıkların daha da düşerek yüksek kesimlerde kar yağışına zemin hazırlayacağı tahmin ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, Uludağ’da kar yağışı ihtimalinin yükseldiğini belirtti.

12Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

Orhan Şen'in açıklamaları şöyle;

"Hafta sonu güneşli ve nispeten sıcak hava var ülkede. Ortalamanın 5-6 derece üzerinde. Yürüyüş için mükemmel hava değerlendirin. İstanbul 21 derece, Antalya 28 derece. Pazartesiden itibaren 5-6 derece soğuyor. İstanbul 16 dereceye iner. Yağış da geliyor. Önümüzdeki hafta sonu soğuma biraz daha devam ederek Uludağ'a kar bırakabilir.

13Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne çevrelerinin yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BURSA 11°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 19°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

14Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 12°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

15Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 10°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA 6°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

16Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA 4°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 0°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

17Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU 6°C, 20°CParçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 25°CParçalı bulutlu

SİNOP 16°C, 26°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 25°CParçalı bulutlu

18Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

AMASYA 3°C, 22°CParçalı bulutlu

RİZE 10°C, 22°CParçalı bulutlu

SAMSUN 16°C, 27°CParçalı bulutlu

TRABZON 13°C, 22°CParçalı bulutlu

19Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -5°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

20Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

MARDİN 12°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 6°C, 18°CParçalı ve az bulutlu