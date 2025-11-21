Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji hava durumunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklar birden düşecek
Son dakika haberine göre karlı ve soğuk havalar kapıda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in değerlendirmelerine göre, pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Türkiye genelinde hafta sonu güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların ortalamanın 5-6 derece üzerinde olacağı belirtilirken, özellikle açık havada vakit geçirmek isteyenler için ideal koşullar oluşacak. İstanbul’da sıcaklık 21°C’ye, Antalya’da ise 28°C’ye kadar çıkacak.
Ancak CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu durumun uzun sürmeyeceğine dikkat çekti. Önümüzdeki hafta başından itibaren sıcaklıklar hızla düşecek ve yağışlı hava etkili olacak.
HAFTA SONU SICAK, HAFTA BAŞINDA SAĞANAK VE FIRTINA KAPIDA
Bu hafta sonu dışarı çıkmak isteyenler içinTürkiye genelinde güneş parlıyor, sıcaklıklar normalin çok üzerinde seyredecek. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, pazar akşamından itibaren Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına bekleniyor.
İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise sıcaklıklardaki ani düşüşle karla karışık yağmur etkili olacak. Pazartesi günü ise yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor, çarşamba günü yağışların yurdu terk etmesi bekleniyor.
İstanbul’da hafta sonuna kadar sıcaklıklar normallerin üzerinde seyredecek. Ancak pazar akşamından itibaren hafif yağış geçişleri başlayacak ve pazartesiye kadar devam edecek. Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege’de rüzgar güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat, Trakya’da ise kısa süreli fırtına 50-70 km/saat hızında esecek. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
HANGİ İLLERDE HAVA DEĞİŞECEK?
Sağanak yağış beklenen iller şöyle:
Pazartesi: İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Bartın, Zonguldak, Bolu, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Konya, Karabük, Ankara, Kastamonu, Sinop, Çankırı
Salı: Sinop, Samsun, Sivas, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Adana, Hatay, Mersin, Karaman, Aksaray, Niğde
Vatandaşların, rüzgar ve yağış kaynaklı olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.
PAZARTESİ SOĞUMA BAŞLIYOR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in değerlendirmelerine göre, pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak. İstanbul’da sıcaklık yaklaşık 5-6 derece birden azalarak 16°C seviyesine inecek. Yağışlı hava da şehir genelinde etkili olmaya başlayacak.
ULUDAĞ’A KAR GELİYOR
Soğuma eğiliminin önümüzdeki hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıkların daha da düşerek yüksek kesimlerde kar yağışına zemin hazırlayacağı tahmin ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, Uludağ’da kar yağışı ihtimalinin yükseldiğini belirtti.
Orhan Şen'in açıklamaları şöyle;
"Hafta sonu güneşli ve nispeten sıcak hava var ülkede. Ortalamanın 5-6 derece üzerinde. Yürüyüş için mükemmel hava değerlendirin. İstanbul 21 derece, Antalya 28 derece. Pazartesiden itibaren 5-6 derece soğuyor. İstanbul 16 dereceye iner. Yağış da geliyor. Önümüzdeki hafta sonu soğuma biraz daha devam ederek Uludağ'a kar bırakabilir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne çevrelerinin yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BURSA 11°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 19°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 12°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 30°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 27°CParçalı ve az bulutlu
HATAY 10°C, 24°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA 6°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ANKARA 4°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 0°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BOLU 6°C, 20°CParçalı bulutlu
DÜZCE 8°C, 25°CParçalı bulutlu
SİNOP 16°C, 26°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 25°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
AMASYA 3°C, 22°CParçalı bulutlu
RİZE 10°C, 22°CParçalı bulutlu
SAMSUN 16°C, 27°CParçalı bulutlu
TRABZON 13°C, 22°CParçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -5°C, 11°CParçalı ve az bulutlu
KARS -7°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA 0°C, 9°CParçalı ve az bulutlu
VAN -2°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 18°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
MARDİN 12°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT 6°C, 18°CParçalı ve az bulutlu